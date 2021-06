Arkadaşının husumetlisine kurşun yağdıran sanığa 13 yıl hapis cezası

Kayseri'de arkadaşının husumetlisine pompalı tüfekle kurşun yağdıran ve 2 kişinin ağır yaralanmasına sebep olan sanığa 13 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri Adalet Sarayı 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık G.G. tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumundan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı bir önceki duruşmada verdiği mütalaayı tekrar ederek sanığın ‘kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılmasını istedi. Mütalaaya karşı savunma veren sanık G.G., "Öldürme kastım yoktu. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum” dedi. Mahkeme heyeti tarafından yapılan yargılama sonucunda tutuklu sanık G.G.'ye ‘kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıl hapis cezası verildi. Ayrıca sanık G.G.'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Olay

Kayseri'de 11 Kasım 2020 tarihinde Develi ilçesi Yukarı Fenese Mahallesi Hadibey Caddesi üzerinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, H.K. ile O.K. arasında telefonda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışa çıktı. Tarafların bir araya gelmesiyle tartışma büyüdü ve kavgaya dönüştü. H.K.'nin arkadaşı G.G. yanında getirdiği pompalı tüfek ile O.K. ve yanında bulunan arkadaşı N.C.'ye doğru ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği iki şahıs yere yığılırken, H.K. ve G.G. olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyanların vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 ve polis ekibi sevk edildi. 112 ekipleri yaralı şahıslar O.K. ve N.C.'yi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırarak, tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise kaçan zanlılar H.K. ve G.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Polis tarafından olay yerine yakın bir mevkii de yakalanan H.K. ve G.G. jandarma tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.