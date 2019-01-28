Arkadaşının kızına cinsel istismarda bulunan sanığa 12 buçuk yıl hapis

Kayseri'de yakın arkadaşının 10 yaşındaki kızına hem evde, hem de piknik yaptıkları sırada cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan 37 yaşındaki sanığın, mahkemece 12 yıl 6 ay hapis cezası ile tutuklanmasına karar verildi.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık H.M.B. (37), mağdur kızın şikayetçi annesi F.O., babası L.O. ile avukatlar duruşma salonunda hazır bulunurken, mağdur kız S.O.(13) ise pedagog ile birlikte Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi'nden (SEGBİS) duruşmada hazır bulundu.

Duruşma Savcısı verdiği mütalaasında sanık H.M.B. ile mağdurun babası L.O.'nun yakın arkadaş oldukları, sık sık görüştükleri, iddiaya göre 3 yıl önce L.O.'nun evinde iki yakın arkadaş olan sanık ile mağdurun babası oyun konsolu ile oynarken o dönem 10 yaşında olan mağdur kız S.O.'ya babasının olmadığı sırada kucağına alıp istismarda bulundu. Sanık H.M.B., iddiaya göre 2018 yılı Eylül ayında da Melikgazi ilçesi Kıranardı Mesire Alanı'nda ailece piknik yaptıkları sırada kamelyada otururken o dönem 12 yaşına giren mağdur kız S.O.'ya kimsenin olmadığı sırada yine istismarda bulundu. Sanığın ‘ben senin amcanım, babana bunları söyleme' dediği, mağdur kızın daha fazla dayanamayarak annesine anlatmasının ardından olayın ortaya çıktığını anlatan savcı, tutuksuz sanık H.M.B. hakkında ‘çocuğun cinsel istismarı' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Şu an 13 yaşında olan mağdur kız S.O.'nun pedagog eşliğinde ifadesi alınırken, anne F.O. ile baba L.O. da sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.

Tutuksuz sanık H.M.B. ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, “Arkadaşım L.O. ev arıyordu, ben de bodrum katta buldum, karısı da beğenmedi, araları bozuldu, benim aralarını bozduğumu düşünüp bana husumet besledi. Kesinlikle mağdura karşı o eylemleri işlemedim” dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık H.M.B.'ye ‘çocuğun cinsel istismarı' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası vererek, herhangi bir indirim maddesi uygulamadan sanığın tutuklanmasına hükmetti. Polis ekiplerince kelepçe takılarak duruşma salonundan götürülen H.M.B., arkadaşı L.O.'ya dönerek, "Yapmadım kardeşim" dedi.