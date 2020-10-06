İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Armada Kayak ve Snowboard Kulübü 2020-2021 kış sezonuna hazır

Armada Kayak ve Snowboard Kulübü Başkanı Abdullah Necat Türkmenoğlu, kış sezonuna hazır olduklarını belirterek, "Çok ciddi başarı potansiyeline sahip kadromuz var" dedi.

Armada Kayak ve Snowboard Kulübü Başkanı Abdullah Necat Türkmenoğlu, kış sezonuna hazır olduklarını belirterek, "Çok ciddi başarı potansiyeline sahip kadromuz var" dedi.


Armada Kayak ve Snowboard Kulübü Başkanı Abdullah Necat Türkmenoğlu yaptığı açıklamada: “Yeni kurulan bir kulüp olmamıza rağmen kuruluş prosedürlerimizi çok hızlıca tamamladık. Sporcu kadromuzu da bu süreçte oluşturduk. Kadromuza baktığımız zaman, çok ciddi başarı potansiyeline sahip olduğunu görüyoruz. Bu sene Armada Kayak ve Snowboard Kulübü olarak her branşta yarışacak sporcularımızdan ciddi başarılar beklemekteyiz.” diye konuştu.


Türkmenoğlu, altyapı çalışmalarına da değinerek “İlk etapta Kayseri'deki tüm ilçelerimizde scooting çalışması yapacağız. Bu çalışmalar neticesinde çocuklarımızı ilgili branşlarımızda sporcu olarak yetiştirmeye çalışacağız. Bu konuda yerel yönetimlerle işbirliğine gideceğiz.” şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.