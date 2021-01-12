Armada Kayak ve Snowboard Kulübü madalyalara ambargo koydu

Kayseri'de düzenlenen Snowboard il seçmelerinde Armada Kayak ve Snowboard Kulübü 19 sporcu ile katıldı. Katıldığı tüm kategorilerde kürsüye sporcu çıkartma başarısı gösteren kulüp, 4 il birinciliği 1 il ikinciliği ile büyük başarı elde etti.

Elde ettiği bu başarı ile Erzurum'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası elemeleri etabına da 13 sporcu ile katılım hakkı elde eden Armada Kayak ve Snowboard Kulübü, Kayseri'den en çok sporcu ile temsil eden kulüp unvanını elde etti. Armada Kayak ve Snowboard Kulübü Teknik Kurul Başkanı ve Spor Koordinatörü Müfit Dayı elde ettikleri başarıdan dolayı oldukça mutlu olduklarını bundan sonraki çalışmaları için bu başarının kendilerini motive ettiğini söyledi