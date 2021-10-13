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Armada'dan Kayak Federasyonu'na ziyaret

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Kayseri’nin güçlü kulübü Armada Kayak ve Snowboard Kulübü Başkanı ve yöneticileri ile Ankara’da bir araya geldi.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Kayseri'nin güçlü kulübü Armada Kayak ve Snowboard Kulübü Başkanı ve yöneticileri ile Ankara'da bir araya geldi.


Ziyarette açıklamalarda bulunan Armada Kayak ve Snowboard Kulübü Başkanı Abdullah Necat Türkmenoğlu, Kayseri adına önemli bir görüşme gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Türkmenoğlu, “Federasyon Başkanı Ali Oto'nun nazik kabulüyle makamında bir görüşme gerçekleştirdik. Bu sıcak ve samimi görüşmeye kulüp yöneticilerimiz de katılım sağladı. Türk kayağına, sporculara ve Erciyes'e verdiği önem ve desteklerinden dolayı buna bir teşekkür ziyareti diyebiliriz. Armada Yönetimi olarak istişareye çok önem veriyoruz. Sayın Başkanımıza kayak sezonu öncesi, bu yıl Erciyes'te yapacağımız projelerimizden ve hedeflerimizden bahsettik, bilgi alışverişinde bulunduk. Bildiğiniz üzere sezona az kaldı, çok çalışmak zorundayız” dedi.

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