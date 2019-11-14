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Arsalardan 5.6 milyon lira

Talas Belediyesi tarafından satışa çıkartılan çeşitli mevkilerdeki arsalardan ikisi daha satıldı.

Açık artırma usulü ile yapılan ihaleler sonucunda toplam 5 milyon 660 bin lira gelir elde edildi.


Belediye Meclis Salonu'nda yapılan ihalelerin ilkinde Mevlana Mahallesi Şehit Fatih Duman Sokak Seyit Burhaneddin Öğrenci Yurdu Kuzeyi 1966 ada 1 parselde bulunan 594 m kütle parselin satışı gerçekleşti. İhaleyi 4 milyon 110 bin liralık teklifi ile Abdulvahap Kahveci kazandı.


Günün sonuçlanan ikinci ihalesinde ise Mevlana Mahallesi Talas TOKİ'nin 300 m. kuzeyinde 1886 ada 1 parseldeki 1.615 m ticaret merkezi arsasının satışı gerçekleşti. Arsayı, 1 milyon 550 bin liralık teklifi ile Ayvaz Bekmezci elde etti.


Talas Belediyesi, satışı yapılan iki arsadan toplam 5 milyon 660 bin lira gelir sağlamış oldu.

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