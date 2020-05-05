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Arslantaş köyü ile Ayvat köyü yolu hafriyat dökülerek ulaşıma kapatıldı

Şehirler arası seyahat kısıtlamasının 15 gün daha uzatılmasının ardından, Tomarza ilçesine bağlı Arslantaş köyü ile Adana’nın Tufanbeyli ilçesine bağlı Ayvat köyü yolu hafriyat dökülerek ulaşıma kapatıldı.

Şehirler arası seyahat kısıtlamasının 15 gün daha uzatılmasının ardından, Tomarza ilçesine bağlı Arslantaş köyü ile Adana'nın Tufanbeyli ilçesine bağlı Ayvat köyü yolu hafriyat dökülerek ulaşıma kapatıldı.


Koronavirüs salgını sonrasında alınan tedbirler çerçevesinde şehirler arası seyahatlere getirilen kısıtlama 15 gün daha uzatıldı. Alınan tedbirlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmasının ardından Tomarza'nın Arslantaş köyü ile Adana'nın Tufanbeyli ilçesine bağlı Ayvat köyünün yolu, hafriyat dökülerek ulaşıma kapatıldı.

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