Artem Kravets 9. golünü attı

Hes Kablo Kayserispor'un Ukraynalı forveti Artem, bu sezon 9. golünü attı.

Süper Lig'de 33 puanla 17. sırada bulunan Hes Kablo Kayserispor'un Ukraynalı futbolcusu Artem Kravets ligdeki 8. golünü, sezondaki 9. golünü attı. Son iki haftadır attığı goller ile dikkat çeken Kravets, Gaziantep FK maçında da takımının tek golünü kaydetti.

Artem Kravets forma giydiği 17 Süper Lig maçında 8. golünü attı.

Artem Kravets'in bu sezon gol attığı maçlar şunlar:

Kayserispor-Ç.Rizespor 1-0

Kayserispor-Başakşehir 1-4

Trabzonspor-Kayserispor 6-2

Kayserispor-Konyaspor 2-2

Kayserispor-Gençlerbirliği 2-0

Kayserispor-Beşiktaş 3-1

Ç.Rizespor-Kayserispor 3-2

Kayserispor-Gaziantep 1-1

Kayserispor-Manisa 3-2 (Kupa)