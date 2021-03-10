Memduh Büyükkılıç, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Kayseri Şube Başkanı Akın Kaya ve yönetimi ile üyelerini kabulünde gençlere ötekileştirmeden kucaklayan bir anlayış içerisinde hareket etmelerini ve kendilerini bilim yolunda geliştirmelerini tavsiye ederek, “Artık sıradan olma dönemi bitti. Herkes bulunduğu alanda kendisini yetkin hale getirecek ve en başarılısı olma yönünde de gayret gösterecek” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleşen kabulde MTTB Kayseri Şubesi Başkanı Akın Kaya ve yönetim kurulundan çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Başkan Büyükkılıç, üniversitede öğrencilik yıllarında Milli Türk Talebe Birliği'nde çalışmalar yaptığını hatırlatarak, “Milli Türk Talebe Birliği kıymetli başkanı, yönetim kurulu üyesi, yol arkadaşı ve dava arkadaşı kardeşlerime nezaket ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ve daha öncesindeki lise dönemi dahil bizlerin de aynı kaygı, aynı sevda, aynı çizgiyle hareket ettiğimiz günler gözlerimin önüne geldi. İzmir Milli Türk Talebe Birliği'nde çok şükür yol almış, insanlığa hizmet etmeyi, milli değerlerimize sahip çıkmayı, bir okul değil ama okuldan daha öte, bu şuur, bu bilinci oluşturan bir anlayışla bizlerin olgunlaşmasına vesile olmuştu. O açıdan sevgili yavrularımızı, gençlerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

“ARTIK SIRADAN OLMA DÖNEMİ BİTTİ”

Başkan Büyükkılıç, MTTB'li gençlerin üniversitede bir bölüm ile yetinmeyip birçok bölümü birden bitirdiğini dile getirerek, buna imrendiğini söyledi. Büyükkılıç, gençlere tavsiyelerde bulunduğu konuşmasına şöyle devam etti:

“Gerçekten Ay yıldızlı Türk Bayrağımıza, vatanına, milletine, devletine, inancına, değerlerine sağlam bir şekilde tutunan gençlerin bir arada olduğu, benzeştiği, etkilendiği bir oluşum. Üzüm üzüme bakarak kararır zaten. O açıdan sizin mesajınıza insanlığın ihtiyacı var. Kırmadan, dökmeden, dışlamadan herkesi kucaklayan bir anlayış içerisinde başkasının aleyhinde değil, kendimizi iyi ifade ederek, nefesimizi o doğrultuda tüketerek yol almayı Allah bize nasip eylesin. Sizler bizim canımız, ciğerimiz, gururumuzsunuz. Maşallah, imrendim. Burada bir bölümle yetinen yok. Birkaç bölümde okuyan gençlerimiz var. Artık sıradan olma dönemi bitti. Herkes bulunduğu alanda kendisini yetkin hale getirecek ve en başarılısı olma yönünde de gayret gösterecek. Dönem yarış dönemi, başkasının eksiğini değil, kendi erdemimize, kendi güzelliğimize, kendi kapasitemize, değerimize dayalı ayaklarımızın üzerinde durmayı amaçlayan yaklaşım sergiliyoruz. İşte o zaman aileniz sizinle gurur duyar, o zaman yöneticileriniz alnınızdan öper.”

“SİZE BÜTÜN MTTB'Lİ BÜYÜKLERİMİZİN SELAMINI GETİRDİK”

Ziyarette konuşan MTTB Kayseri Şube Başkanı Akın Kaya ise “Başta İsmail Kahraman Amcamız olmak üzere bütün MTTB'li büyüklerimizin selamını getirdik” dedi. Başkan Kaya MTTB olarak 2020 yılını Necip Fazıl yılı ilan ettiklerini ve bu kapsamda kitap yazdıklarını söyledi.

Kitabın yaklaşık 90 sayfasının Kayseri'den oluştuğunu ifade eden Kaya, “Biz Milli Türk Talebe Birliği olarak 2020 yılını Necip Fazıl Yılı ilan etmiştik. Bu kapsamda birtakım çalışmalar gerçekleştirdik. Bunlardan birisi de eskimez MTTB'li büyüklerimizin üstatla olan anılarının yer aldığı bir kitap oldu” diyerek Başkan Büyükkılıç'a kitabı hediye etti.