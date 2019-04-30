Artistik Cimnastik İl Birinciliği Sona Erdi

Büyük heyecana ve görsel şölene sahne olan yarışmalarda 51 okuldan 220 sporcu mücadele etti.

Oldukça heyecanlı geçen müsabakalar küçükler ve minikler kategorisinde yapıldı.

Müsabaka sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Artistik Jimnastik İl Birinciliği müsabakalarında dereceye giren sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.