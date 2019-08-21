ARWU Dünya Üniversiteleri Sıralamasında ERÜ'nün Başarısı

sırada yer almak suretiyle önemli bir başarı gösterdi.

Yayımlanan sonuçlara göre, ARWU 2019 sıralamasında Türkiye'den 12 üniversite yer bulabildi. Yayımlanan sıralamada, Erciyes Üniversitesi dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında 701-800 bandında ve Türkiye üniversiteleri arasında 6 üniversite ile birlikte 2. sırada yer almak suretiyle önemli bir başarı gösterdi. Türkiye'deki 11 araştırma ve 5 aday üniversitenin durumları incelendiğinde, sıralamaya araştırma üniversitelerinden yalnızca 7'sinin girebildiği, aday üniversitelerden ise yalnızca 1'inin sıralamada yer bulabildiği görüldü.

Elde edilen başarıyı değerlendiren ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, "Biz araştırma üniversitesiyiz. Türkiye'de 11 araştırma merkezi var ve Anadolu'da İzmir, Ankara ve İstanbul gibi illeri saymazsak tek araştırma üniversiteyiz. Bu bizim için gurur verici bir olaydır. Bu Anadolu'daki diğer üniversiteler için de bir motivasyondur. Biz çıtamızı daha da yükseltmek istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın bize gösterdiği 'Dünya üniversiteleri arasında ilk 500 girmek' gibi bir hedefi var. Biz bunu başaracağımıza inanıyoruz. en kısa zamanda da bu hedefe ulaşabilmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.