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Asamoah Gyan siftah yaptı

Kayserispor’un Ganalı futbolcusu Asamoah Gyan, bu sezon ligdeki ilk golünü attı.

Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Asamoah Gyan, bu sezon ligdeki ilk golünü attı.


Spor Toto Süper Lig'de 16.haftada Akhisarspor'u tek golle mağlup eden ve 3 puanı hanesine yazdıran Kayserispor'da Asamoah Gyan'ın golü konuşuluyor.


Son 2 haftada aldığı puanlar ile kümede kalma adına çok önemli adımlar atan Kayserispor'da Asamoah Gyan, bu sezonki ilk golünü attı. Akhisarspor maçının 70. dakikasında kaptan Umut Bulut'un yerine oyuna dahil olan ve 75. dakikada da Varela'nın ortasında iyi yükselip kafa vuruşu ile golünü atan Asamoah Gyan, takımının 3 puanı aldığı gole imza koymuş oldu.


Kayserispor forması ile ligde Yeni Malatyaspor maçında 14 dakika, Göztepe maçında 22 dakika, Çaykur Rizespor maçında 11 dakika, Ankaragücü maçında 6 dakika, Trabzonspor maçında 6 dakika ve Akhisarspor maçında 25 dakika forma şansı bulup toplamda bu sezon 84 dakika sahada kalan Asamoah Gyan 1 gole imza koydu.

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