İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Asamoah Gyan'dan Kayseri'nin tanıtımına büyük destek

Kayserispor’un dünyaca ünlü futbolcusu ve iyi bir sosyal medya kullanıcısı olan Asamoah Gyan Kayseri ve sarı-kırmızılı takımın tanıtımına destek oluyor.

Kayserispor'un dünyaca ünlü futbolcusu ve iyi bir sosyal medya kullanıcısı olan Asamoah Gyan Kayseri ve sarı-kırmızılı takımın tanıtımına destek oluyor.


Kayserispor'un renklerine bağladığı dünyaca ünlü forvet Asamoah Gyan iyi bir futbolcu olduğu kadar iyi bir sosyal medya kullanıcısı. Tecrübeli futbolcunun sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü ve fotoğraflar binlerce kişi tarafından beğeni topluyor.


Ünlü futbolcu, kendi hesabından sarı-kırmızılı takımın ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya kampından görüntüler paylaştı. Gyan'ın paylaştığı görüntüler kısa sürede 21 bin 336 kişi tarafından izlendi.


1.80 boyunda ve 33 yaşında olan Ganalı ünlü futbolcu paylaştığı fotoğraf ve görüntülerle Kayseri'nin dünya çapında tanınmasına da destek vermiş oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.