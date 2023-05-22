Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde asansör beklerken kalp krizi geçiren şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Beyazşehir Mahallesi Hereke Caddesi üzerindeki bir apartmanda asansör bekleyen H.S. (68), fenalaşarak asansörün önünde düştü. Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan ilk incelemede talihsiz adamın kalp krizi geçirdiği tespit edilirken, cenaze yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.