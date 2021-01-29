İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aşı için eve giden sağlık ekipleri yatalak vatandaşın sobasını kurdu

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı 112 ekipleri, Covid-19 aşısı yapmak için gittiği yaşlı ve yatalak bir hastanın evine soba kurdu.

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 ekipleri, Covid-19 aşısı yapmak için gittiği yaşlı ve yatalak bir hastanın evine soba kurdu.


Korona virüs ile mücadele kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 ekipleri Özvatan ilçesinde Covid-19 aşısı yapmak için yaşlı ve yatalak olan bir vatandaşın evine gitti. Soğuk kış günlerinde evde sobanın kurulu olmadığını fark eden sağlık çalışanları, vatandaşın sobasını kurdu.


Sobası kurulan vatandaş ise sağlık çalışanlarını teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.