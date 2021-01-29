Aşı için eve giden sağlık ekipleri yatalak vatandaşın sobasını kurdu

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 ekipleri, Covid-19 aşısı yapmak için gittiği yaşlı ve yatalak bir hastanın evine soba kurdu.

Korona virüs ile mücadele kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 ekipleri Özvatan ilçesinde Covid-19 aşısı yapmak için yaşlı ve yatalak olan bir vatandaşın evine gitti. Soğuk kış günlerinde evde sobanın kurulu olmadığını fark eden sağlık çalışanları, vatandaşın sobasını kurdu.

Sobası kurulan vatandaş ise sağlık çalışanlarını teşekkür etti.