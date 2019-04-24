Aşık Ertuğrul İmami'den Başkan Büyükkılıç'a türkü: “Hayırlı Uğurlu Olsun Başkanım”

Aşık İmami'nin oğlu Aşık Ertuğrul İmami, sazı ve sözüyle Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Ertuğrul İmami ziyaretinde, Başkan Büyükkılıç için yazdığı türküyü okudu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a hayırlı olsun ziyaretleri kapsamında sürpriz bir ziyaret gerçekleşti. Aşık İmami'nin oğlu olan Aşık Ertuğrul İmami, sazıyla ziyarete geldi ve Başkan Büyükkılıç ile bir süre görüştü. Ertuğrul İmami, ziyaretinde Başkan Büyükkılıç için yazdığı türküyü de seslendirdi.

Aşık Ertuğrul İmami'nin yazmış olduğu türküde Başkan Büyükkılıç için şu ifadeler yer aldı:

“Hayırlı uğurlu olsun Başkanım

Bir ağabey bir baba oldun sen bize

Hayırlı uğurlu olsun Memduh Başkanım

O zaten bir reis ediyor ifa

Her yerde şanını övdük çok defa

Tabipsin, doktorsun sendedir şifa

Hayırlı uğurlu olsun Başkanım.”

Başkan Memduh Büyükkılıç, kendisi için yazılan türküyü dinledikten sonra Aşık Ertuğrul İmami'ye teşekkür etti ve kendisine gösterilen bu ilgi ve sevgiye layık olmak için gece gündüz çalışacağını söyledi.