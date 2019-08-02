Aşık Seyrani Futbol Turnuvası Başlıyor

Turnuvaya 6 ilden 300 sporcu katılacak ve 2 gün sürecek turnuvası öncesi açıklamalarda bulunan Develispor Kulübü Başkanı Ali Kabak, "Develispor olarak geleneksel hale getirmeyi düşündüğümüz 1. Aşık Seyrani futbol turnuvasını düzenleyeceğiz, turnuvamıza katılacak illerimiz var Nevşehir, Aksaray, Konya, Konya Ildızspor, Kahramanmaraş ve Kayseri'den 3 takım katılacak toplamda 8 takımlı 2007-2008-2009 doğumlu yavrularımızın katılacağı güzel bir minikler futbol turnuvası olacak. İsmini de Develimizin yetiştirmiş olduğu önemli şahsiyetlerden önemli değerlerden, en önemli değerimiz Aşık Seyrani koymamızda ki sebep onun geleneksel hale gelmiş şenliklerine bir katkıda bulunalım, yapılacak olan kongre öncesi bir başlangıç olarak spor da üzerimize düşen futbol tarafına yüklenerek bir turnuva yapalım dedik arkadaşlarımızla karar verdik" dedi.

Ali Kabak, "Katılım çok güzel oldu daha diğer illerden de talepler oldu bize örneğin Diyarbakır'dan, Bolu'dan, Ankara'dan talepler geldi. İlk senesi olduğu için hem kendimizi bir görelim hemde turnuvamızın yapılabilirliğini denemek adına 8 takımlı bir turnuva düzenledik. İlçemize bu hafta sonu 3-4 Ağustos günleri 300'e yakın minik sporcu gelecek, bunların ağırlama, yeme içme ve bütün masraflarını Develispor olarak biz Develi Esnaf Odamız, Ziraat Odamız, Ticaret Odamız, Esnaf Kefalet Kooperatifimiz ve Şoförler Odamız olarak masraflarını onlar karşıladılar sağ olsun Kaymakamlığımız ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz de çocuklarımızın kalması için yer ayarladılar. Biz bu hafta sonu Develi İlçe Stadımıza Gençlik Spor İlçe Müdürümüz önderliğinde çok güzel bir program yapacağız inşallah. Bütün sporseverlerimizi sırf Develi'yi değil Kayseri ve civar İllerdeki sporseverleri davet ediyoruz bu şenliğe ortak olmalarını istiyoruz."diye konuştu.