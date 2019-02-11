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Asılsız ihbar polisi harekete geçirdi

Kayseri’de 155’e yapılan kavga ve silahlı yaralama ihbarı sonrasında olay yerine gelen polis ekipleri kapısı açılmayan daireye balkondan girdi.

Kayseri'de 155'e yapılan kavga ve silahlı yaralama ihbarı sonrasında olay yerine gelen polis ekipleri kapısı açılmayan daireye balkondan girdi. Yapılan incelemelerde ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.


Edinilen bilgiye göre 155 Polis İhbar hattına Kocasinan İlçesi Turgut Reis Mahallesi'nde Nergis apartmanında silah sesi duyulduğu ve kavga çıktığı ihbar edildi. Yapılan ihbar sonrasında polis ekipleri ve 112 ekipleri olay yerine kısa sürede geldi. Polis ekipleri ihbarın yapıldığı dairenin kapısını çaldı ancak kapıyı açan olmayınca içeride yaralı bir kişinin olabileceği değerlendirilerek daireye pencereden girildi. Bu sırada diğer polis ekipleri de bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.


Yapılan incelemeler sonrasında evde kimsenin bulunmadığı ve ihbarın asılsız olduğu ortaya çıkarken, polis ekiplerinin geldiğini gören daire sakinleri de yakınlarına bir şey olduğunu zannederek panik yaşadı.

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