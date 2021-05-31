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Asılsız yaralama ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, yapılan asılsız silahlı yaralama ihbarı ekipleri harekete geçirdi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, yapılan asılsız silahlı yaralama ihbarı ekipleri harekete geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Yüzellik Sokak üzerinde bir apartmandan yapılan silahlı yaralama ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Olayı araştırmak için apartmana giren ekiplerin incelemeleri sonucunda, silahlı yaralama ihbarının asılsız olduğu ve bir ikamette aile içi çıkan tartışmadan dolayı yapıldığı belirlendi.


İhbarın asılsız olduğunun anlaşılması üzerine ekipler olay yerinden ayrıldı.

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