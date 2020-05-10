Asırlık annelerin Anneler Günü kutlandı

İçişleri Bakanlığı ve Valilik koordinesiyle Anneler Günü nedeniyle başlatılan proje çerçevesinde Kayseri'de 100 yaşındaki Zekiye Er ve Besi Ölmez ile Fazile Kayhan evlerinde ziyaret edilerek Anneler Günü kutlandı.

Anneler Günü nedeniyle asırlık anneleri Melikgazi İlçe Kaymakamı Erkaya Yırık ve Melikgazi İlçe Emniyet Müdürü Maksut Güldaş evlerinde ziyaret etti. Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun izlere selamları var. Sizin gibi asırlık çınarlarımızın Anneler Günü'nü kutlamak istedik. Ramazanınızı ve Anneler Günü'nüzü tebrik ederim" diyerek ziyaret ettiği asırlık çınarların hediyeleri verdi.

Melikgazi İlçe Emniyet Müdürü Maksut Güldaş ise Kocatepe Mahallesi Taha Carım Bulvarı'nda yaşayan 100 yaşındaki Zekiye Er'i ziyaret etti. Zekiye Er'in Anneler Günü'nü kutlayan Güldaş, "Anneler Günü nedeniyle gününüzü kutluyorum, sağlıklı ömürler diliyorum" diyerek İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen hediyesini verdi. 100 yaşındaki Zekiye Er, "Allah sizlerden razı olsun" derken oğlu ise, "Annem ile biz birbirimize bu zamana kadar destek olduk. Bu hareketinizden çok memnun olduk Allah razı olsun. Bu zamana kadar bu şekilde kapımızı çalan olmamıştı. Devletimizden ve sizlerden Allah razı olsun" diye konuştu.

Melikgazi İlçe Emniyet Müdürü Maksut Güldaş, Battalgazi Mahallesi'de yaşayan 100 yaşındaki Besi Ölmez ve Uğurevler Mahallesi'nde yaşayan 100 yaşındaki Fazile Kayhan'ı da ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı ve İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen hediyelerini teslim etti.