Askeriyede ebeveynlik konferansı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kısa dönem er, erbaş ve rütbelilere ‘Yetkin ve Etkili Ebeveynlik Tutumu' konulu konferans verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansın açılış konuşmasını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer yaptı. Modern dünyada bireyler için en güvenilir sığınağın aile olduğunu belirten Özer, “Bugün, çocuklarımızla aramız açılıyorsa, modernite adına onların özel yaşamlarına girmekte zorlanıyorsak, teknolojik cihazlar çocuklarımızı ve gençlerimizi emziriyor, avutuyorsa, elektronik bakıcılar devreye girmişse, merhameti direğin tepesinden indirmeye başlamışsak, oğlunuzu, eşinizi kızınızı alın karşınıza. İlişkilerinizi tekrardan gözden geçirin, bakıma ve tamire alın. Şimdi, son sığınak ve güçlü bir kale olan aileyi, ana ve babalığı yüceltmek zorundayız” dedi.

‘Yetkin ve Etkili Ebeveynlik Tutumu' konusunda sunum yapan Uzman Psikolog Sengül Durmuşoğlu ise, doğru ebeveyn yaklaşımı, ebeveyn tutumlarının çocuğun kişilik gelişiminde oynadığı rol ve sağlıklı demokratik ebeveyn tutumu konularında bilgi verdi.

Sunumun ardından, İl Jandarma Komutanı Hüseyin Bekmez, İl Müdürü Nevzat Özer ile Uzman Psikolog Sengül Durmuşoğlu'na plaket takdiminde bulundu.