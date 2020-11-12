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ASKF Başkan Adayı Mutlu Önal'dan ziyaret

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkan Adayı Mutlu Önal ve beraberindeki heyet Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı makamında ziyaret ettiler.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkan Adayı Mutlu Önal ve beraberindeki heyet Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret ettiler.


ASKF Başkan Adayı Mutlu Önal, geçtiğimiz aylarda Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne atanan Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu. Yapılan ziyarette Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Amatör Spor Kulüpleri Başkanları ile Kayseri'deki Amatör Spor Faaliyetleri hakkında istişarelerde bulundu.

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