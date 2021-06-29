ASKF'den Başkan Özdoğan'a ziyaret

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mutlu Önal ve yönetim kurulu üyeleri Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'a nezaket ziyaretinde bulundular. Ziyarette konuşan Başkan Özdoğan, amatör spora dair ne varsa her zaman yanında olduklarını söyledi.

Ziyarette konuşa ASKF Başkanı Mutlu Önal, “Bugün ASKF olarak Hacılar Belediye başkanımızı ziyaret ettik, sağ olsun başkanımız bizlere seçimden önce desteklerini esirgemedi. Bugün de kabul ederek bizleri mutlu ettiler, sayın başkanımızın amatör spor kulüplerine verdiği destekten dolayı teşekkür ederiz” dedi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, amatör spor kulüplerinin yanında olduğunu söyledi. Başkan Özdoğan şöyle konuştu;

“Tabii ki bizler amatör spor kulüplerinin önemini görmüş bulunmaktayız ve inşallah önümüzdeki sezonlarda daha net göreceğiz. İlçemize kazandırdığımız stadın ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bundan sonraki süreçte tabii ki Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu başkanımızın ve değerli yönetim kurulu üyeleriyle birlikte hareket ederek amatör sporumuz daha iyi yerlere gelecek.”

Başkan Özdoğan, yerel yönetimler olarak amatör sporlara ilişkin ne varsa yasal yönetmelik çerçevesinde yanlarında olduklarının bir kez daha altını çizdi.