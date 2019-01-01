Aşklarını Erciyes'te ölümsüzleştirdiler

Kayseri'de yaşayan Ömer Yılmaz, kız arkadaşına Erciyes'te sürpriz evlenme teklifi yaptı.

Kayseri'de yaşayan Ömer Yılmaz, Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nda kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifi yaptı. Teleferikle Erciyes'i gezdikten sonra arkadaşlarının yardımıyla kız arkadaşına evlilik teklifi eden Yılmaz, aldığı ‘Evet' cevabı ile mutlu olduğunu söyledi. Yılmaz, “2 yılı aşkındır beraberiz. Yeni yılın ilk gününde böyle bir teklif düşündüm. Erciyes'in yeri bizde çok ayrı. Erciyes'i çok sevdiğimiz için burada teklif etmedik istedim” dedi.

Yılmaz'ın kız arkadaşı ise, “Ben böyle bir teklif beklemiyordum. Benim içinde sürpriz oldu. Çok mutluyum. Böyle karlı bir günde hiç ummadığım bir anda güzel bir teklif aldım” diye konuştu.