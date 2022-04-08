ASKON Başkanı Özcan: "OSB'lerde yer bulamıyoruz. Ben kiraya mı çalışayım, makina mı alayım, işçi mi çalıştırayım?"

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Kayseri Şube Başkanı Ali Özcan; Kayseri'nin teşviklerde gerilerde kaldığını ifade ederek kentte yeni organize sanayi bölgelerinin kurulması gerektiğini söyledi.

Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Başkan Ali Özcan; üreticilerin en büyük sıkıntılarından bir tanesinin organize sanayi bölgelerinde yer bulamaması olduğuna dikkat çekerek; "Konya'nın bugün 7-8 OSB'si var. Biz şuan 4. OSB'yi konuşuyoruz. Yapanlardan, emeği geçenlerden Allah razı olsun. Bunu kesinlikle küçümsemiyoruz. Ama Kayseri gibi bir şehre 4-5 yetmez. Şuan en büyük sıkıntımız organize sanayilerde yer bulamıyoruz, dünyanın parasını istiyor. 2 bin metrekare yer için 300-400 bin TL kira isteniyor. Şimdi ben kiraya mı çalışayım, makina mı alayım, işçi mi çalıştırayım? Ne yapayım ben? Bunlar önemli noktalar" dedi.

"Girişimciler bir araya gelsin özel bir OSB alanı kursun"

Kayseri arazisinin yeni OSB'ler için uygun olduğunu dile getiren Özcan; "Kayseri yüzölçümü olarak müsait. Geçtiğimiz günlerde Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nü ziyaret ettik. 'Taşlık' denilen tarım alanları var, ihaleyle de kiraya çıkartıp veriyorlar. Konya Cumra OSB bu taşlık denilen tarım arazisi üzerine kurulmuş. Tarım arazisi olarak görülüyor ama taşlık, tarıma elverişli değil. Versinler; bu memleketin bir sürü sanayici topluluğu var. Veya Konya örneğinde olduğu gibi 8-10 girişimci bir araya gelsin özel bir OSB alanı kursun. Cüzi miktarlara versinler, artık biz arazi satmaktan kurtulalım. Kayseri'nin en büyük problemlerinden bir tanesi bu" ifadelerini kullandı.

"Yer versinler, takibini yapalım"

Kentte 2-3 adet daha organize sanayi bölgesi yapılabileceğini aktaran Ali Özcan; "Talep 10 birim eldeki ürün 20 birim ise zaten o rakamlar düşecek. Ama talep 50 birim elde olan 2 birimlik arazi var. Dolayısıyla rakamın yükselmesinin sebebi de o. Güneşli tarafında boş arazi bulundu bin civarında sıraya yazılmış sanayiciden bahsediyoruz, verilecek kişi yarısı kadar. Demek ki 2-3 tane daha 250 kişilik organize sanayi yapılabilir. Arazimiz yok değil, yapalım. Yer versinler, takibini yaparız" şeklinde konuştu.

"Vekiller Kayseri ile ilgili mesele olduğunda rozetini koysun, takip etsin"

Ankara'da Kayseri milliyetçiliği olması gerektiğini de savunan ASKON Kayseri Şube Başkanı Ali Özcan konuşmasını şöyle sürdürdü;

Ankara'da Kayseri bürokrasisi olmalı bence, Kayseri milliyetçiliği olmalı hangi partiden olursa olsun. Hiç fark etmez kim olursa olsun, Ankara'da Kayseri ile alakalı bir mesele olduğunda siyasi rozetlerini koysunlar kenara Kayseri'nin projesini takip etsin."