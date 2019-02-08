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ASKON üyeleri Başkan Çelik'i ziyaret etti

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın ve yönetim kurulu üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın ve yönetim kurulu üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Ziyarette ülke ekonomisi üzerine karşılıklı ve 9 Şubat Cumartesi günü yapılacak olan Kültepe Ekonomi Zirvesi üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.


ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaretinde ASKON öncülüğünde yapılacak olan Kültepe Ekonomi Zirvesi hakkında bilgi verdi. Aydın, Başkan Çelik'i de Ekonomi Zirvesi'ne davet etti.


Genel kurulları sonrası oluşan yeni yönetimle yoğun bir çalışma dönemine girdiklerini ifade eden ASKON Başkanı Aydın, Kültepe zirvesinden bahsederek Kültepe'nin ülkemiz açısından önemli olduğunu söyledi. Zirvede ihracat, savunma sanayi gibi konuları ele alacaklarını belirten Orhan Aydın, ASKON olarak sosyal konulara da eğildiklerini ve Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği beyin göçünü önlemeye yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

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