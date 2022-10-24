ASKON'da Bayrak Değişimi

Görevinden ayrılan Ali Özcan'ın yerine önceki dönem başkan vekilliği yapan İlker Barlı başkan olarak atandı.

Göreve başlamasının ardından başkan olarak ilk toplantısını yapan İlker Barlı, yaşanan değişikliğe ilişkin açıklamalarda bulundu. Barlı; "Uzun zamandır başkan vekilliğini yapmış olduğum ASKON Kayseri'de başkan olarak yeni bir yola çıktık. Ekibimizle birlikte güzel bir dönem yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Planlarımızı hazırladık, başarı için adımlar atacağız. Öncelikle ASKON Kayseri kurucu başkanımız Ali Özcan Bey'e teşekkür ediyorum. Kayserimizde hem kurucu oldu hem de üst noktalara hızla çıkarmasına öncülük etti. Aynı şekilde bugüne kadar birlikte hareket ettiğimiz ve uzun yıllardır hizmet ettikleri için üye olarak devam etmek isteyen kıymetli iş adamlarımıza teşekkür ediyorum. Dâhil edeceğimiz yeni isimlerle beraber yeni yönetimimizi de zaman içerisinde göreceksiniz. Kayseri için, ülkemiz için imza niteliğinde işler yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

İlker Barlı Kimdir?

Kayseri'de 1981 yılında doğan İlker Barlı, babasının memuriyeti nedeniyle farklı illerde öğrenim görmüştür. Lisans eğitiminde Erciyes Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi'nde işletme bölümünden mezun olmuştur. Matbaa alanında 2011 yılında kurmuş oldukları bir şirketi mevcuttur. Sivil toplum kuruluşlarında aktif görev alan Barlı, önceki dönem Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Kayseri başkan vekilliğini görevini yürütmüştür. İlker Barlı evli ve bir çocuk babasıdır.