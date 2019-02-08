ASKON'dan KTO'ya ziyaret

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın başkanlığındaki heyet, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy'u ziyaret ederek güncel ekonomik gelişmelerle ilgili istişarelerde bulundu.

İş dünyasının beklentilerinin konuşulduğu ziyarette, KTO Yönetim Kurulu Başkanı ve ASKON Genel Başkanı'nın yanısıra ASKON Genel Başkan Vekilleri Bekir Aydın ve Muhammet Ali Öz, Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilatlanma Başkanı Gökhan Yavuzer, Muhasip üye Mutlu Arman Genel Sekreter Vekili Ferda Ankun, ASKON Kayseri Şube Başkanı Ali Özcan ve ASKON Kayseri Şube Başkan Yardımcısı İlker Barlı hazır bulundu.

Karşılıklı fikir alışverişi ve tanışmanın gerçekleştiği ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Gülsoy; nazik ziyaretlerinden dolayı Genel Başkan Aydın nezdinde heyete teşekkürlerini iletti.

Başkan Gülsoy, bu tür ziyaretlerin iş dünyasının beklentilerininyerinde tespiti açısından oldukça önemli olduğunu belirterek; “Bizler iş dünyası temsilcileri olarak, şehrimizin ticaretini nasıl artırır, ülke ekonomisine daha fazla nasıl katkı sağlarız kaygısı ile çalışıyoruz. Öncelikle şehrimizi hak ettiği yere ulaştırarak adından başarılarıyla söz ettiren güçlü bir şehir konumuna ulaştırmak için tanıtımının iyi yapılması gerektiğine inanıyoruz. Bunun en sağlıklı yolunun da turizmden geçtiğini düşünüyorum. Bir şehrin ziyaretçi sayısındaki artış, o şehrin ticaretinin artmasına ivme kazandıracaktır” diye konuştu.

Ticaretin dostluğu pekiştirdiğini vurgulayan Başkan Gülsoy; “Ticaretiyle ün salmış bir şehirde yaşıyor, ticarete Kayseri olarak ayrıca kıymet veriyoruz. Ticaretin olduğu yerde barış olur, dostluk olur, ticaretle başlayan ilişkiler daha da kuvvetlenerek pekişir. Ticaret Kayserililerin hayatında daima ilk sıralarda yer alacaktır. Günümüzde şekil değiştiren gelecekte de farklılaşarak gelişecek olan ticarette rakiplerimizden geri kalmamak için e ticareti önemsiyor ve üyelerimizi bu doğrultuda teşvik etmeye çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kayseri ihracat rakamlarına da değinen Başkan Gülsoy 2018 yılında Cumhuriyet tarihinde rekor kırıldığını hatırlatarak, “Her ne kadar geçmişi ticarete dayanan bir şehir olsak da sanayi olarak da oldukça gelişmiş durumdayız. Özellikle 2018 yılında gerçekleşen 2 milyar 265 milyon dolar ihracatta, sanayinin önemli bir payı var. Hala istediğimiz rakamları elde etmiş değiliz fakat, bu rekor Kayseri iş dünyasını heyecanlandırmıştır. Sürekli dile getirdiğim gibi artık kendi yağıyla kavrulamayacak kadar büyüyen şehrimiz; devletimizin destek ve teşvikleriyle 2023 için koyduğumuz 5 milyar dolar ihracat hedefimize ulaşacaktır. Bunun için elimizden geleni yapacak, daha fazla azim ve gayretle çalışacağız” dedi.

Misafirperverliklerinden dolayı Başkan Gülsoy'a teşekkür eden Genel Başkan Aydın ise, “ASKON ailesi olarak 2019 yılı için ödevimiz ihracatın artırılması yönünde çalışmalar yapmaktır. Katma değerli üretime odaklanmak ve bu üretimi ihraç edebilmek için üyelerimizin ihracatını geliştirecek çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda da siz kıymetli Başkanlarımızla bir araya gelerek istişarelerde bulunuyoruz. Oda olarak ASKON ailesine gösterdiğiniz yakınlıktan dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Önümüzdeki süreçte yapılacak işbirliklerinin de ele alındığı ziyaret, karşılıklı hediye takdimi ile son buldu.