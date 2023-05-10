ASOS Başkanı Kadir Can Gökalp: “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde engelliler daha üst seviyelere gelmektedir”

ASOS Derneği ve Kızılay Engelliler Birimi tarafından 10-16 Mayıs Engelliler haftası nedeniyle kahvaltı programı düzenlendi. ASOS Derneği'nde düzenlenen etkinliğe, İl Kültür ve Turizm Müdür Doç. Dr. Şükrü Dursun, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cüneyd Özdemir, İŞKUR İl Müdürü Ayşe AK, milletvekili adayları, STK başkanları ve yöneticileri ile çok sayıda engelli vatandaş katıldı. Burada bir konuşma yapan ASOS Derneği Başkanı Kadir Can Gökalp, “Anadolu Sosyal Sorumluluk Derneği ve Kızılay Engelliler Birimi olarak, 10-16 Mayıs Engelliler haftası nedeniyle diğer Engelli Sivil Toplu Kuruluşlarımız ile bir kahvaltı programı düzenliyoruz. 10-16 Mayıs Birleşmiş Milletlere bağlı üyelerden 156 ülkede kutlanıyor. Engellilerin ön olana çıkarılması için engellilerin sosyal hayata karışması için bu hafta içerisinde birçok etkinlikler yapılmaktadır. Biz de burada engelli arkadaşlarımız ile birlikte bir kahvaltı programı düzenledik. Burada bir araya gelip, kenetlendiğimizi göstermek amacıyla bir etkinlik düzenledik. Sadece 1 gün değil 365 gün engellilerin gözükmesi lazım. Onların iş hayatına katılması için zaten devletimiz gerekeni yapmaktadır. KPSS sınavları ile engelli arkadaşlarımızın birçoğu devlet memuru oldu. Engellilere tanına haklar her geçen gün daha da yükselmektedir. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere onun önderliğinde engelliler daha üst seviyelere gelmektedir” şeklinde konuştu.