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Aspiratör alev aldı, evdekiler panik yaşadı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir evin mutfağında bulunan aspiratörden çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir evin mutfağında bulunan aspiratörden çıkan yangın büyümeden söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi Samur Sokak'ta bir evin mutfağında bulunan aspiratör alev aldı. Dumanı fark eden ev sakinleri yangına müdahale ederken, ihbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde eve gelen ekipler, yangını tamamen söndürdü.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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