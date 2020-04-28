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Aspiratörden çıkan duman binada panik yaşattı

Kayseri’de bir apartman dairesindeki aspiratörden çıkan duman, binada panik yaşattı.

Kayseri'de bir apartman dairesindeki aspiratörden çıkan duman, binada panik yaşattı.


Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Keykubat Mahallesi Gazipaşa Caddesi Kanarya Apartmanı'nın 4. katında bulunan bir dairedeki aspiratörden yoğun duman çıktı. Dumanı fark eden bina sakinlerinin ihbarı sonrasında olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Dumanı fark eden bina sakinleri panik içinde dışarı çıkarken, olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri daireye girerek dumanın çıktığı bölgede çalışma yaptı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda dumanın aspiratörden geldiği belirlendi ve müdahale edildi.


Herhangi bir maddi hasarın meydana gelmediği olayda itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında bina sakinleri rahat nefes aldı.

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