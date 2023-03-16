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Asude Türkiye'yi temsil edecek

Kayserili Muaythai sporcusu Asude Koyuncu, Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

Kayserili Muaythai sporcusu Asude Koyuncu, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.


15 Mart tarihinde Ankara'da düzenlenen Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda başarılı olarak milli takıma seçilen Kayserili sporcu Asude Koyuncu, 20 Mart tarihinde düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.


Asude Koyuncu, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürürken, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmenin hesaplarını yapıyor.

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