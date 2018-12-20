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Atatürk koşusuna Sare Koleji damga vurdu

Mustafa Kemal Atatürk’ün Heyet-i Temsiliye reisi olarak Kayseri’ye gelişinin 99.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Heyet-i Temsiliye reisi olarak Kayseri'ye gelişinin 99. yıl dönümü münasebetiyle Kayseri Gençlik ve Spor il Müdürlüğü tarafından Atletizm Kros müsabakaları düzenlenen koşuda Sare Koleji öğrencileri Kayseri şampiyonu oldu.


3 bin metrelik Esentepe Koşu Parkuru'nda koşan sporcular derece girmek için büyük çaba harcadı. Yarışmaya küçükler, yıldızlar ve gençler kızlar-erkekler kategorisinde sporcular katıldı. Yarışta sporcular arasında büyük çekişme yaşandı.


Günün anısına gerçekleştirilen Büyük Atatürk Gençlik Koşusu'nda Sare Koleji'nin Madalya avcıları, rakiplerini dize getirerek Kayseri şampiyonu oldu. Dereceye giren Sare Kolejj öğrencilerine il müdürlüğünce kupa ve madalyaları takdim edildi. Genç erkeklerde ilk beş sırayı kimseye kaptırmayan Sare Koleji öğrencileri başarıya doğru koşuyor.

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