Atatürk koşusunda madalyalar sahiplerini buldu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Milli Mücadelede Heyet-i Temsiliye Reisi sıfatıyla Kayseri'ye gelişinin 101. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen Büyük Atatürk Koşusu'nu Ömer Amaçtan kazandı.

Kovid-19 tedbirlerine son derece dikkat edilerek yapılan yarışlar Yıldızevler Tramvay Durağından başladı. Büyük Atatürk Koşusunda 8 sporcu mücadele etti. Cumhuriyet Meydanında sona eren yarışın birinciliğini Ömer Amaçtan alırken, Cihat Bulut ikinci, Ramazan Barbaros ise üçüncü oldu.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Heyet-i Temsiliye Reisi" olarak Kayseri'ye gelişinin 101. yılı törenlerinde dereceye giren sporculara ödülleri Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aziz Adalı tarafından verildi.