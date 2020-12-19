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Atatürk koşusunda madalyalar sahiplerini buldu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Milli Mücadelede Heyet-i Temsiliye Reisi sıfatıyla Kayseri’ye gelişinin 101.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Milli Mücadelede Heyet-i Temsiliye Reisi sıfatıyla Kayseri'ye gelişinin 101. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen Büyük Atatürk Koşusu'nu Ömer Amaçtan kazandı.


Kovid-19 tedbirlerine son derece dikkat edilerek yapılan yarışlar Yıldızevler Tramvay Durağından başladı. Büyük Atatürk Koşusunda 8 sporcu mücadele etti. Cumhuriyet Meydanında sona eren yarışın birinciliğini Ömer Amaçtan alırken, Cihat Bulut ikinci, Ramazan Barbaros ise üçüncü oldu.


Cumhuriyet Meydanında düzenlenen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Heyet-i Temsiliye Reisi" olarak Kayseri'ye gelişinin 101. yılı törenlerinde dereceye giren sporculara ödülleri Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aziz Adalı tarafından verildi.

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