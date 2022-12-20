Atatürk koşusunda Talasgücü'lü atletler kürsüye çıktı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Heyet-i Temsiliye Reisi sıfatıyla Kayseri'ye gelişinin 103. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen Atatürk Koşusu'nda Talasgücü Belediyespor Yıldız Kızlar ve Küçük Kızlar takımı elde ettiği başarıyla göz doldurdu.

Atatürk Spor Kompleksi Atletizm Pistinde 40 sporcunun katılımıyla düzenlen yarışmalarda Talasgücü Belediyespor Atletizm takımı Yıldız Kızlar kategorisinde Kayseri birincisi, Minik kızlar kategorisinde de Kayseri ikincisi oldu. Ayrıca Yıldız Kızlar Ferdi branşta Hasret Gürbüz Kayseri birincisi, Sevgi Demir ise Kayseri ikincisi oldu.

Yarışmaların ardından dereceye giren Talasgücü Belediyespor atletizm takımı sporcuları madalya ve kupaları ile kürsüde poz verdiler.

Öte yandan Talas Belediye Başkanı ve Talasgücü Belediyespor Onursal Başkanı Mustafa Yalçın da genç atletleri kutlayarak, “Dereceye giren tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Elde ettikleri başarıyla gurur duyduk. Bu anlamlı günde aldıkları kupalar ile bizleri mutlu eden sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum” dedi.