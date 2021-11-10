İhlas Haber Ajansı

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Atatürk Sergisi beğeni topladı

Kayseri’de 10 Kasım Atatürk’ü Anma kapsamında ’Atatürk’ konulu fotoğraf sergisi, ziyaretçilerinden tam not aldı.

Kayseri'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma kapsamında 'Atatürk' konulu fotoğraf sergisi, ziyaretçilerinden tam not aldı.


Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 83. yıldönümü kapsamında Atatürk Evi'nde 'Atatürk' konulu sergi düzenlendi. Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Kültür Müdürü Şükrü Dursun, askeri yetkililer ve ziyaretçiler, Atatürk'ün milli mücadele dönemini anlatan fotoğrafların bulunduğu sergiyi gezdi.


Sergiyi gezen ziyaretçiler, fotoğraflar hakkında bilgi alırken, Vali Günaydın ve Başkan Büyükkılıç, Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle andıklarını söyledi.

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