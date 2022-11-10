Atatürk, Tomarza'da Anıldı

yıl dönümü münasebeti ile tüm yurt genelinde olduğu gibi Tomarza İlçesinde de saygıyla anıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yıl dönümü münasebeti ile tüm yurt genelinde olduğu gibi Tomarza ilçesinde düzenlenen programla anıldı. Program, Hükümet Konağı önünde Kaymakam Metin Eyyüpkoca ve Belediye Başkanı Davut Şahin'in Atatürk mozolesine çenek konulması ile başladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bundan tam 84 yıl önce 10 Kasım sabahı saat 09:05'de hayatını gözlerini yumduğu saat itibari ile ilçede itfaiye, ambulans, polis ve jandarma araçlarının siren eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunulması; ve İstiklal Marşı'nın okunması ile program son buldu. Daha sonra Tomarza Şehit Üstteğmen Efkan Cengiz Ortaokulu Konferans Salonunda öğrencileri tarafından sunulan '10 Kasım' programı düzenlendi.

Programa; Kaymakam Metin Eyyüpkoca, Belediye Başkanı Davut Şahin, Cumhuriyet Savcısı İbrahim Halil Çayan, İlçe Garnizon Komutanı Halil Kocadağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt başta olmak üzere siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.