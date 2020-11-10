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Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 82. yılı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıldönümünde Develi'de bir dizi program düzenlendi.


Develi Kaymakamı Murat Duru ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ın Atatürk büstüne çelenklerin bırakılmasıyla başlayan anma töreni saat 09.05'te sirenlerin çalınmasıyla birlikte saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti. Ayhan Yıldırım Anadolu Lisesi'nin hazırladığı anma programında günün anlam ve önemini anlatan konuşma yapan okul müdür yardımcısı Ünal Türkoğlu'nun ardından öğrencilerin de oratoryo ve şiir dinletisinin ardından program sona erdi.


Böylesine anlamlı bir günde güzel bir organizasyon yaptıkları için öğretmenleri ve öğrencileri tebrik eden Develi Kaymakamı Murat Duru ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar program sonunda öğrenciler ve protokolle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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