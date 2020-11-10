Atatürk'ün hayatının dijital gösterimi tam not aldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Kayseri'de kurulan Dijital Gösterim Merkezi'nde 10 Kasım'a özel sergilenen görselleri izlemeye giden Kayseri Gazeteciler Cemiyeti(KGC) Başkanı Veli Altınkaya, “Vatandaşlarımız gösterim merkezine ilgi göstermeli” dedi.

Gösterim merkezinin Özel günlerde hazırlanan arşiv ve filmler ile birik ve beraberliğe katkı sağladığını söyleyen Veli Altınkaya, “Burası İletişim Başkanlığı'nın Türkiye genelinde inşa ettiği 7 dijital gösterim merkezinden birindeyiz. Kayseri'de bugün Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82. yıldönümü. Gazi'yi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Kendisinin basın ile ilgili fevkalade önemli mesajları var. Hayatı tarih dolu, mücadele ve sıkıntı ile geçmiş bir kahramandan, bir devlet adamından bahsediyoruz. Dolayısı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da bu merkezde milli günlerimizde fevkalade güzel gösterimler yapıyor. Biraz önce 10 Kasım ile ilgili olan gösterimi izledik. Aslında şehrin meydanında olan bu merkez toplumu birleştirecek, bütünleştirecek olan her milli günlerimizde, gösterimlere ev sahipliği yapmakla, kaynaşmaya, dayanışmaya, birliğe ve beraberliğe de katkı sağlamış oluyor. Fevkalade güzel görseller hazırlamışlar. Cumhurbaşkanlığımız da devlet arşivlerinde Gazi'nin çok güzel filmleri, belgeselleri ve fotoğrafları var. Onlarla ilgili güzel de bir seslendirme yapılmış. Vatandaşlarımızın buraya daha azla ilgi göstermesini arzu ederiz. Sonuçta burası halkın yeri, halka açık. Dolayısı ile pandemi kurallarına uygun olarak vatandaşlarımız buraya gelip, gün boyunca bu gösterimleri takip edebilirler” dedi.

Altınkaya, vatandaşların Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını bu merkezde görmesi gerektiğini belirterek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Ben Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Kayseri Bölge Müdürlüğümüze ve bütün mesai arkadaşlarımıza bu katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Kayserili tüm hemşerilerimizi ve çevre vilayetlerden gelen tüm vatandaşlarımızı bu gösterimi izlemeye davet ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Paşa, çok büyük bir devlet adamıydı. 57 yıllık ömrünün neredeyse 40 yılını asker olarak bu devlete ve millete adamış bir insan. Elbette hastalığı son demde nüksetmedi, o cepheden o cepheye savaşırken o vücut, milli mücadele ve bağımsızlık aşkıyla yandığı bir dönemde hastalığa yakalandı. Ömrünün son deminde hasta yatağında yatarken bile daha Hatay'ın Türkiye'ye katılmasını gündeme almış bir kahraman devlet adamıydı. Bu vesile ile yeniden Gazi'yi minnetle ve şükranla andığımı ifade etmek istiyorum.”

Gösterimin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişi Başkanlığı Kayseri İl Müdürü Mehmet Uğurlu tarafından Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya'ya hediye takdim edildi.