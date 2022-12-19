Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 103. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Heyeti Temsiliye Reisi' olarak Kayseri'ye gelişinin 103. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan törende ilk olarak ‘Büyük Atatürk Koşusunda' dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Kayseri Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra siyasi partilerin çelenklerinin sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mustafa Kemal Atatürk'ün Kayseri'ye gelmesinin kent için bir onur meselesi olduğunu söyleyerek; “19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal'in öncülüğünde Samsun'da yakılan milli mücadele ateşi, kongreler ve görüşmelerle kent kent, dalga dalga yayılırken, bir yandan da Ulu Önder'in kent ziyaretleri halka hem moral veriyor hem de heyecanları zirveye taşıyordu. Bu anlayış içerisinde Kayseri'mizden Ankara'ya gitmek üzere Sivas'tan hareket edip, Kayseri'mize teşrif eder ve Perşembe akşamı gelip, Cuma ve Cumartesi Kayseri'mizde kalıp, Pazar günü de ayrılan Heyeti Temsiliye Reisi Mustafa Kemal Paşa ve heyet üyeleri, elbette ki şehrimiz için onur meselesi olmuşlardır. Kayserili hemşehrilerimiz havanın soğuk ve karlı olmasına rağmen Mustafa Kemal Paşa ve dava arkadaşlarını Kayseri'mize yakışır bir şekilde karşılamıştır. Beraberindeki heyeti de aynı şeklide karşılayarak, cadde ve sokakları Türk bayraklarıyla süslendi. Şehrimizin hemen girişindeki 'Çifte Kümbetler' diye bilinen mevkide karşılanmışlardır. 6 bin yıllık geçmişi ile bilinen bir şehrimizdeki toplantıya katılanlara Mustafa Kemal Paşa memleketin içine düştüğü bu zor durumu anlatmış ve bunun çözümünün birlik ve beraberlikten geçeceğini de her zamanki gibi vurgulamıştır. Bu alanda yapılması gereken çalışmaları paylaşmıştır. Ay yıldızlı Türk bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize bağlı kalalım. Her zaman da bu şekilde tavrını ortaya koyan Kayserili hemşehrilerimiz adeta bu sınavı da başarı ile geçmiştir. Toplantıda bulunanlar ise gerekeni yapacaklarını ve kendilerini kayıtsız, şartsız destekleyeceklerini ifade etmişler. ‘Biz seninle ve arkadaşlarınla beraberiz' demişlerdir” şeklinde konuştu.

Büyükkılıç'ın konuşmasının ardından ‘Atatürk' isimli şiir ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kayserililere mesajları okundu. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenin ardından düzenlenen etkinlikler Atatürk Evi'nde devam etti. Burada, Mustafa Kemal Atatürk'ün Kayseri'ye gelişi canlandırıldı. Ardından öğrenciler Atatürk'e yazdıkları mektupların bağlı olduğu balonları havaya bıraktı. Protokolün Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin açtığı resim sergisinin gezilmesi ile buradaki etkinlik sona erdi. Törene, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Kültür ve Turizm İl Müdürü Şükrü Dursun, belediye başkanları, kamu kurum müdürleri, askeri erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.