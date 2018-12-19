Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 99'uncu yıldönümü kutlandı

Atatürk'ün Heyet-i Temsiliye reisi olarak Kayseri'ye gelişinin 99'uncu yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlamalar Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başladı. Kutlama törenine Vali Şehmus Günaydın'ın yanı sıra, 2'inci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Serdar Altuntuğ, askeri erkan, kurum müdürleri, STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Atatürk koşusunda 1'nci olan Süleyman Bekmezci, 2'nci olan Ahmet Mutlu ve 3'üncü olan Tayyip Aslan'a madalyaları protokol tarafından verildi.

“Atatürk sanayi hamlesini Kayseri'de başlattı”

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Serdar Altuntuğ, burada bir konuşma yaptı. Atatürk'ün Kayseri'ye çeşitli vesilelerle 5 kez geldiğini hatırlatan Altuntuğ, bu durumu şehre verdiği önemin göstergesi olarak değerlendirdi. Ayrıca, Atatürk'ün Milli Mücadele sonrası sanayi hamlesini Kayseri ziyaretlerinde başlattığını da belirten Altuntuğ,” Atatürk 1919'da Heyeti Temsiliye reisi olarak Sivas'tan soğuk ve karlı bir havada 18 Aralık Perşembe günü yola çıkmış ve olumsuz hava şartları nedeniyle 19 Aralık Cuma akşamı şehrimize ulaşabilmiştir. Bu denli soğuk havaya rağmen, Kayserililer Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarını Çifte Kümbet önünde coşkulu bir şekilde karşılamışlardır. Kayseri halkı yakın ilgisiyle Atatürk'ün başlattığı Milli Mücadelenin yanında olacağını göstermiştir. Gazi Mustafa Kemal 20 Aralık Cuma günü Kayseri Belediyesini ziyaret etmiş ve şehrin ileri gelenleriyle bir görüşme yaparak Milli Mücadeleyi anlatmıştır. Mustafa Kemal'in Kayseri'ye gelerek bu şehrin desteğini alması, şehre verdiği önemin bir göstergesidir. Gazi Mustafa Kemal daha sonra beş kez Kayseri'ye gelmiş, Milli Mücadeleyi başlattığı şehirlerden biri olan Kayseri'de, mili sanayi hamlesini de başlatmıştır. Kayseri ve Kayseri halkı, her ziyaretinde Gazi Mustafa Kemal'i bağrına basmış, yanında olmuş ve Türkiye Cumhuriyetinin sadece kuruluş mücadelesinde değil, gelişmesinde de azami gayret gösteren illerin başında gelmiştir” diye konuştu.

Altuntuğ'un konuşmasının ardından çelenk sunumu gerçekleştirildi ve tören Atatürk Evi'nde devam etti. Öğrenciler tarafından Atatürk'ün Kayseri'ye gelişi ve halkın selamlamasının canlandırılmasının ardından, öğrencilerin üzerine duygu ve düşüncelerini yazdığı 99 balon havaya bırakıldı. Daha sonra, Ressam Muzaffer Bulut, 6 dakika içerisinde Atatürk portresi çizimi gerçekleştirdi ve düzenlenen kokteylin ardından program sona erdi.