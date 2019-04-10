Atıcılık Şampiyonasına Kayseri'den 4 üniversite katıldı

Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Atıcılık Şampiyonası 05-07 Nisan 2019 tarihleri arasında Trabzon'da yapılan müsabakaları sona erdi.

Haluk Ulusoy Spor Salonunda 26 üniversitenin katıldığı şampiyona oldukça çekişmeli geçti. Şampiyonaya Kayseri'den 4 üniversite 18 sporcu katıldı.

Erciyes Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ve Kayseri Üniversitesi takımlarının ilk defa katıldığı şampiyonada, Erciyes Üniversitesi takımı Türkiye dördüncüsü olurken, Kayseri Üniversitesi takımı Türkiye beşincisi olarak şampiyonayı tamamladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, şampiyonaya katılan tüm takımları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.