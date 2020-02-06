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Atilla Göktuğ Taşdelen'den bronz madalya

01-02 Şubat 2020 tarihleri arasında İstanbul’da yapılan U18 Türkiye Salon Şampiyonasında yarışan TOHM Kayseri Atletizm sporcusu Atilla Göktuğ Taşdelen üçüncü oldu.

01-02 Şubat 2020 tarihleri arasında İstanbul'da yapılan U18 Türkiye Salon Şampiyonasında yarışan TOHM Kayseri Atletizm sporcusu Atilla Göktuğ Taşdelen üçüncü oldu.


Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılan birbirinden çekişmeli yarışlara sahne olan şampiyonada yarışan TOHM Kayseri Atletizm sporcusu Atilla Göktuğ Taşdelen 1,99'luk derecesiyle üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, başarılı sporcu ile antrenörleri Cemal Koşmaz ve Fatih Karaca'yı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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