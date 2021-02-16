Atilla Göktuğ Taştelen bronz madalya ile döndü

Kayseri TOHM Sporcusu Atilla Göktuğ Taştelen Bulgaristan'ın Sofia kentinde düzenlenen U20 Gençler Balkan salon şampiyonasından Bronz Madalya ile döndü.

U-20 Gençler Balkan Salon Şampiyonası toplamda 22 ülkenin katılımı ile Bulgaristan'ın Sofia Kentinde yapıldı. Şampiyonaya Türkiye'yi temsilen katılan Kayseri TOHM sporcusu Atilla Göktuğ Taştelen, 2.09'luk en iyi derecesi ile Bronz madalyanın sahibi oldu. Şampiyona sonrası açıklama yapan Milli Atlet Atilla Göktuğ Taştelen, asıl hedefinin Ağustos ayında düzenlenecek olan Avrupa Yıldızlar Şampiyonasında altın madalya kazanmak olduğunu söyledi.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı da, “Balkan Şampiyonasında ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek bronz madalyanın sahibi olan Sporcumuz Atilla Göktuğ Taştelen ve Antrenörü Cemal Koşmaz'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi” dedi.