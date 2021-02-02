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Atilla Karaoğlan Kayserispor-Alanyaspor maçını ilk kez yönetecek

Hakem Atilla Karaoğlan, Süper Lig’de ilk kez Hes Kablo Kayserispor ile Alanyaspor arasındaki maçı yönetecek.

Hakem Atilla Karaoğlan, Süper Lig'de ilk kez Hes Kablo Kayserispor ile Alanyaspor arasındaki maçı yönetecek.


Hes Kablo Kayserispor ile Alanyaspor arasında oynanacak maçı Sakarya Belgesi hakemlerinden Atilla Karaoğlan yönetecek. Merkez Hakem Kurulu tarafından Kadir Has Stadı'ndaki maça atanan hakem Atilla Karaoğlan 164. kez düdük çalacak. Bugüne kadar Atilla Karaoğlan'ın yönettiği 163 maçta 76 kez ev sahibi ekip 49 kez deplasman takımı kazandı. 38 maçta ise beraberlik vardı. Atilla Karaoğlan bu maçlarda 785 sarı kart, 51 kırmızı kart çıkardı.


Atilla Karaoğlan, bu sezon 8 Süper Lig maçında düdük çaldı. Bu maçlarda 3 kez ev sahibi ekip 5 kez de deplasman takımı kazandı. Bu sezon ilk kez Kayserispor maçı yönetecek olan Atilla Karaoğlan 2 kez Alanyaspor maçı yönetti. Atilla Karaoğlan'ın yönettiği iki maçta da Alanyaspor kazanan taraf oldu.


Atilla Karaoğlan Kayserispor'un 3 maçına çıktı. Bu maçlarda Kayserispor hiç kazanamadı. 2 beraberlik alan sarı kırmızılılar 1 kez de mağlup oldu. Kayserispor, Atilla Karaoğlan'ın yönettiği maçlarda Fenerbahçe'ye 2-1 yenilirken Manisa FK ile 3-3, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

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