İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Atlantis Su Türkiye'nin en iyi 4'üncü suyu oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan analiz sonucunda, Türkiye’nin en iyi içilebilir olan su markaları vatandaşların sağlığı açısından belirlendi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan analiz sonucunda, Türkiye'nin en iyi içilebilir olan su markaları vatandaşların sağlığı açısından belirlendi. Kayseri firması olan Atlantis Su, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan analiz sonucunda Türkiye'nin en iyi 4'üncü suyu oldu.


Halk sağlığının tehdit içerisinde olduğu son günlerde Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin en iyi içilebilir su markalarını belirledi. Kayseri'de faaliyet gösteren Atlantis Su, 8.03 pH değeriyle dereceye giren su markaları arasında en iyi 4'üncü su oldu. Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı sıralama şu şekilde;


"Buzdağı, Beyyab, Fuska, Atlantis, Sultan, Tekir, Taşkesti, Javsu, Munzur, Cansu, Kalabak, Kirazlıyayla, Abant, Nazlı, Kipa, Efemsu, Şırlan."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.