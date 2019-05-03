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Atletikspor emin adımlarla ilerliyor

U15 Türkiye Şampiyonası 2.

kademe grubunda Gaziantep Grubunda mücadele eden Kayseri OSB Atletikspor U15 takımı oynadığı ilk maçta Nevşehir Belediyespor'u 2-0 yenerek yoluna emin adımlarla devam ediyor.1.kademede Adana'da namağlup şampiyon olan Kayseri OSB Atletikspor 2.kademede ise Gaziantep grubunda mücadele ediyor.


Mavi-Siyahlılar dün oynadığı ilk maçta Nevşehir Belediyespor'u 8 ve 17.dakikalarda Yusuf Aydoslu'nun golleri ile 2-0 yenerek Türkiye Şampiyonluğu yoluna bir adımı daha kayıpsız geçti.Kayseri OSB Atletikspor U15 takımı Türkiye Şampiyonası 2.kademe grubunda ikinci maçını Cumartesi günü Mersin Akdenizspor ile oynayacak.

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