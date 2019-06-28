İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Atletikspor son 8 takım arasına kaldı

Kayseri OSB Atletikspor U16 Türkiye Şampiyonası 2.

kademe grubunda Gaziantep'te oynadığı maçta Diyarbakır DSIspor'u 2-1 yenerek finale kaldı.


Gaziantep Gazikent Stadınsa oymadığı maçlarda ilk olarak Osmaniye FK ile 1-1 berabere kalan OSB Atletikspor dün oynadığı ikinci maçında ise güçlü rakibi Diyarbakır DSIspor'u 2-1 yenerek son 8 takım arasına adını yazdırdı. Büyük bir başarıya imza atan Mavi-Beyazlılar Diyarbakır maçı sonrası büyük sevinç yaşayarak galibiyeti doyasıya kutladı.


Son 8 takım arasına kalmayı başaran Kayseri OSB Atletikspor bugün saat 17.00'de İskenderun Kayraspor ile final maçındaki karşı karşıya gelecek. Kayseri ekibi rakibi yenerek aşını Türkiye Finallerine yazdırmayı hedefliyor. OSB Atletikspor U16 takımı Türkiye Finallerine kalması halinde Kayseri adına bir ilke imza atmış olacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.