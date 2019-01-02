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Atletikspor'dan 2 takviye

Türkiye Bayanlar Voleybol 2.

Lig 5.Grupta adım adım şampiyonluğa giden Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Voleybol takımı kadrosuna iki önemli ismi kattı.


2.Lig 5.Grupta adım adım şampiyonluğa giden Kayseri ekibi OSB Teknik Koleji Atletikspor kadrosuna kattığı 2 oyuncu ile bu hafta sonu oynanacak olan Kuzeyboru maçında forma giyecekler. Geçtiğimiz sezon 1.Lig kapısından dönen Mavi-Siyahlılar bu sezon ise ortaya koyduğu performans ile 1.Lige çıkmak için kalan maçlarını kazanıp Kayseri'ye ilk şampiyonluğunu getirmekte kararlı.


Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor dış transferde Yeşilyurtspor'dan orta oyuncu Ecrin Yener'i ve Pasör oyuncusu Nida Yazıcıoğlu Uruk'u kadrosuna katarak gücüne güç kattı.

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