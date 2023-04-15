Atletiksporlu Esra İnce, Bilecikspor'a imzayı attı

Lig'de mücadele eden Bilecik Belediyesi Spor ve Gençlik Kulübü, dış transferde Kayseri Atletikspor'da forma giyen Esra İnce'yi kadrosuna kattı.

Lig ekiplerinden Bilecik Belediyesi Spor ve Gençlik Kulübü dış transferde 2022-2023 sezonunda Kayseri Atletikspor'da forma giyen Esra İnce'yi transfer etti. 1998 doğumlu başarılı oyuncu Kayseri Atletikspor forması ile başarılı geçen sezonun ardından 2023-2024 sezonu öncesi Bilecik Belediyesi Spor ve Gençlik Kulübü ile anlaştı.

Bilecik Belediyesi Spor ve Gençlik Kulübü'nden yapılan paylaşımda, “En son 1.Lig takımı Kayseri Atletikspor forması giyen 1998 doğumlu 1.82 boyundaki pasör Esra İnce ile 2023-2024 sezonu için anlaşmaya vardık” denildi.